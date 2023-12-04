Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья для призывников

Минобороны России выступило с предложением внести изменения к «организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», учитывая опыт спецоперации. Информация о подготовке документа появилась 3 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«[Проект постановления правительства] направлен на совершенствование требований к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу, граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования, граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв, граждан, призываемых на военные сборы», ― гласит карточка с информацией о готовящемся к публикации документе.

Министерство рассчитывает внести изменения в положение о военно-врачебной экспертизе, в котором предоставлен перечень заболеваний, предусматривающих ту или иную категорию годности к службе.

Общественное обсуждение проекта, по информации портала, должно закончиться 12 декабря.

4 августа текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Данным документом в закон «О воинской обязанности и военной службе» вносятся изменения, согласно которым верхняя граница призывного возраста поднимается на три года, до 30 лет, а нижняя граница — 18 лет — остается без изменений. Новые нормы призыва вступят в силу с 1 января 2024-го.

В сентябре 2022 года сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что в России необходимо обновить критерии годности для прохождения военной службы и исключить из них некоторые болезни. В пример таких болезней она привела плоскостопие и сколиоз определенных степеней. По мнению сенатора, ряд похожих заболеваний можно признать не препятствующими призыву