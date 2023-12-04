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Новая медкомиссия: Минобороны предложило пересмотреть требования к здоровью призывников

Изменения также коснутся контрактников, резервистов и поступающих в военные вузы
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Минобороны России предложило пересмотреть требования к здоровью призывников, граждан, поступающих на службу по контракту, резервистов, абитуриентов военных вузов и других. Информация о подготовке документа появилась 3 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа должно завершиться 12 декабря. Подробности — в материале «Известий».

Что должно измениться

Министерство подготовило проект изменений в положение о военно-врачебной экспертизе, то есть медкомиссии в военкомате, учитывая опыт спецоперации на Украине.

Пересматривать будут в первую очередь перечень заболеваний, «не оказывающих существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы».

пункт
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Документ планируют обсуждать до 12 декабря. Ожидается, что поправки вступят в силу в декабре 2024 года.

Кого затронут изменения

Проект направлен на несколько категорий граждан:

  • подлежащих призыву на военную службу;
  • поступающих на военную службу по контракту;
  • поступающих в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования;
  • поступающих в мобилизационный людской резерв;
  • призываемых на военные сборы.
зрение
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Не упоминаются граждане, которые поступают на альтернативную гражданскую службу и некоторые отдельные направления. Не затрагиваются также требования к членам семей военнослужащих, которые проживают с ними, например в военных городках.

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Как проходит медкомиссия сегодня

Организация военно-врачебной экспертизы сейчас опирается на соответствующее положение с последней редакцией от 3 февраля 2023 года. В списке около 2 тыс. заболеваний по 17 категориям.

На медкомиссии призывники проходят нескольких врачей — терапевта, хирурга, невролога, психиатра, окулиста, оториноларинголога и стоматолога. Чаще всего отсеивают людей с инвалидностью, сифилисом, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологией, ВИЧ и другими серьезными болезнями. По большинству нозологий определяется категория годности. Это может быть, к примеру, ограниченная годность или временная отсрочка по состоянию здоровья.

список
Фото: ТАСС/Александр Щербак

Основной список заболеваний применяется при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу (военные сборы), поступлении на службу по контракту, при зачислении в военные учебные заведения и в запас. Есть дополнительные перечни для тех, кто не служил в армии, но пребывает в запасе, и для специалистов авиации.

В 2021 году главный военно-врачебный эксперт Минобороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко заявлял, что количество граждан призывного возраста, не имеющих противопоказаний для службы в армии, выросло с 67,7% в 2010 году до 78%. Наиболее распространенные причины, по которым молодых людей признают ограниченно годными, — болезни костно-мышечной системы (в основном сколиозы и плоскостопие), болезни системы кровообращения (чаще всего нарушение сердечного ритма, гораздо реже врожденные пороки сердца), болезни нервной системы и слабое зрение.

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Как менялось законодательство по призыву на военную службу

В августе Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает призывной возраст с 18 до 30 лет. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024-го. При этом граждане, достигшие в 2023 году 27 лет, не будут подлежать призыву и направятся в запас.

условия
Фото: РИА Новости/Александр Мельников

В 2021 году в России повысили требования к состоянию здоровья призывников. Ограничения по состоянию здоровья ввели для граждан, имеющих риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулеза.

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