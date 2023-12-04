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Новая медкомиссия: Минобороны предложило пересмотреть требования к здоровью призывников
Минобороны России предложило пересмотреть требования к здоровью призывников, граждан, поступающих на службу по контракту, резервистов, абитуриентов военных вузов и других. Информация о подготовке документа появилась 3 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа должно завершиться 12 декабря. Подробности — в материале «Известий».
Что должно измениться
Министерство подготовило проект изменений в положение о военно-врачебной экспертизе, то есть медкомиссии в военкомате, учитывая опыт спецоперации на Украине.
Пересматривать будут в первую очередь перечень заболеваний, «не оказывающих существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы».
Документ планируют обсуждать до 12 декабря. Ожидается, что поправки вступят в силу в декабре 2024 года.
Кого затронут изменения
Проект направлен на несколько категорий граждан:
- подлежащих призыву на военную службу;
- поступающих на военную службу по контракту;
- поступающих в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования;
- поступающих в мобилизационный людской резерв;
- призываемых на военные сборы.
Не упоминаются граждане, которые поступают на альтернативную гражданскую службу и некоторые отдельные направления. Не затрагиваются также требования к членам семей военнослужащих, которые проживают с ними, например в военных городках.
Как проходит медкомиссия сегодня
Организация военно-врачебной экспертизы сейчас опирается на соответствующее положение с последней редакцией от 3 февраля 2023 года. В списке около 2 тыс. заболеваний по 17 категориям.
На медкомиссии призывники проходят нескольких врачей — терапевта, хирурга, невролога, психиатра, окулиста, оториноларинголога и стоматолога. Чаще всего отсеивают людей с инвалидностью, сифилисом, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологией, ВИЧ и другими серьезными болезнями. По большинству нозологий определяется категория годности. Это может быть, к примеру, ограниченная годность или временная отсрочка по состоянию здоровья.
Основной список заболеваний применяется при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу (военные сборы), поступлении на службу по контракту, при зачислении в военные учебные заведения и в запас. Есть дополнительные перечни для тех, кто не служил в армии, но пребывает в запасе, и для специалистов авиации.
В 2021 году главный военно-врачебный эксперт Минобороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко заявлял, что количество граждан призывного возраста, не имеющих противопоказаний для службы в армии, выросло с 67,7% в 2010 году до 78%. Наиболее распространенные причины, по которым молодых людей признают ограниченно годными, — болезни костно-мышечной системы (в основном сколиозы и плоскостопие), болезни системы кровообращения (чаще всего нарушение сердечного ритма, гораздо реже врожденные пороки сердца), болезни нервной системы и слабое зрение.
Как менялось законодательство по призыву на военную службу
В августе Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает призывной возраст с 18 до 30 лет. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024-го. При этом граждане, достигшие в 2023 году 27 лет, не будут подлежать призыву и направятся в запас.
В 2021 году в России повысили требования к состоянию здоровья призывников. Ограничения по состоянию здоровья ввели для граждан, имеющих риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулеза.