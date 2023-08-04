Как изменился возраст призыва в России с 2024 года. Главное

Призывной возраст для военной службы в России повышен до 30 лет. Новый норматив вступит в силу с 1 января 2024 года. Подробнее о том, как теперь будет работать призыв в армию и кого он коснется, читайте в материале «Известий».

Как изменится возраст призыва в России

Согласно документу, верхнюю границу призыва повысят с 27 до 30 лет.

Таким образом, в 2024 году под призыв будут попадать граждане РФ 1994–2006 года рождения. При этом молодые люди, достигшие в 2023 году возраста 27 лет, не будут подлежать призыву и отправятся в запас.

Как уточняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, существующие льготы и отсрочки от службы не изменятся под влиянием реформ.

Призыв в армию – 2024 — последние новости

Помимо новых возрастных границ в порядке призыва на военную службу произошли и другие реформы. Так, в соответствии с поправками со дня направления повестки призывнику запрещается пересекать границы РФ. До сих пор запрет вступал в действие лишь после получения документа.

Штраф за неявку в военкомат будет увеличен до 30 тыс. рублей. Минимальная сумма взыскания увеличится с 500 рублей до 3 тыс.

В свою очередь, Минздраву поручено собирать все медицинские сведения о потенциальных призывниках от региональных властей и передавать их в единый реестр. Информацию будут также собирать и передавать в Роспотребнадзор учебные учреждения: вузы и школы.

Также 24 июля глава государства Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст пребывания в запасе для граждан с воинскими званиями ниже офицерских. Подробнее о том, как изменились возрастные границы, читайте в материале «Известий».