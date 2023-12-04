На Украине признались в бессилии перед военной мощью РФ

Украина не может самостоятельно нарастить военное производство для достижения паритета с Россией, признал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк 3 декабря в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН.

«Украина готова дойти до конца, но при совместном (с Западом. — Ред.) технологическом рывке. Когда будет обеспечена необходимым количеством оружия, потому что сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией», — сказал он.

За день до того стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен запустить производство бронемашин на Украине в следующем году. Контракты будут заключены не позднее начала 2024 года, заявил глава компании Армин Паппергер. По его словам, первые 10 экземпляров БМП Lynx будут произведены в Германии или Венгрии и поставлены Украине в ближайшее время.

Ранее, 24 ноября, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что государственная оборонная группа «Укроборонпром» и немецкий Rheinmetall создали совместное предприятие, которое осуществляет обслуживание и ремонт техники, поставленной партнерами Киева. Он уточнил, что предприятие было зарегистрировано 18 октября.

О том, что немецкий концерн намерен открыть завод по производству бронетехники на Украине, Паппергер говорил еще 6 июля. Он добавил, что крупнейший в Германии производитель оружия будет обучать украинских военнослужащих обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.