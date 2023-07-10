Rheinmetall планирует открыть завод бронетехники на Украине в ближайшие 12 недель

Немецкий концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники на Украине в течение следующих 12 недель. Об этом сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью CNN 6 июля.

«Rheinmetall будет эксплуатировать завод в партнерстве с украинской государственной оборонной группой «Укроборонпром», которой также будет принадлежать объект», — сказано в материале.

Он также заявил, что крупнейший в Германии производитель оружия будет обучать украинских военнослужащих обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе, который будет расположен в западной части страны.

До этого, 4 июля, в минобороны Германии заявили, что Украина стала крупнейшим получателем оружия ФРГ в первом полугодии 2023 года. Власти страны направили Киеву поставки на сумму €1,65 млрд.

Отмечалось, что за первые шесть месяцев текущего года ведомством были выданы отдельные разрешения на экспорт оружия на сумму около €5,22 млрд. Тогда как за тот же период в 2022 году этот показатель составлял €4,16 млрд.

Ранее, 12 июня, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Берлин должен втрое увеличить поставки танков Leopard без ущерба для обороноспособности страны. Также он попросил Берлин о передаче еще 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.