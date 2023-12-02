Концерн Rheinmetall запустит производство бронетехники на Украине в 2024 году

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен запустить производство бронемашин на Украине в 2024 году. Об этом 2 декабря сообщил глава компании Армин Паппергер в беседе с изданием WirtschaftsWoche.

«После подписания контракта мы хотим, чтобы первый бронетранспортер (Fuchs. — Ред.) на Украине был готов примерно через шесть-семь месяцев, а первая [боевая машина пехоты] Lynx — через 12–13 месяцев», — указал он.

Контракты будут заключены не позднее начала 2024 года, добавил Паппергер. По его словам, первые 10 Lynx будут произведены в Германии или Венгрии и поставлены Украине в ближайшее время.

Кроме того, глава концерна отметил, что строить новые заводы Rheinmetall не планирует — компания переоборудует и арендует уже существующие заводы.

Ранее, 24 ноября, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что государственная оборонная группа «Укроборонпром» и немецкий Rheinmetall создали совместное предприятие, которое осуществляет обслуживание и ремонт техники, поставленной партнерами Киева. Он уточнил, что предприятие было зарегистрировано 18 октября.

О том, что немецкий концерн намерен открыть завод по производству бронетехники на Украине, Паппергер говорил еще 6 июля. Он добавил, что крупнейший в Германии производитель оружия будет обучать украинских военнослужащих обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.