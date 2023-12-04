Потехи час: модное шоу на Патриарших и открытие ГУМ-катка

Такой насыщенной светская жизнь в Москве, как в предновогодний сезон, в 2023 году еще не была — премии, зимние премьеры, праздничные шоу и концерты. Прошлая неделя запомнилась модными показами в рамках BRICS+ Fashion Summit, открытием ГУМ-катка, премиями Woman Who Matters и «Событие года» и не только. «Известия» рассказывают о самом главном из жизни знаменитостей и светских героев на прошлой неделе.

Репетиция Нового года в стиле 80-х

В понедельник череду светских мероприятий открыла вечеринка в честь дня рождения мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» об отчаянных романтиках в Ленинграде 80-х годов. Интерьеры столичного клуба «Высоцкий» оформили под старую советскую квартиру, украшенную к Новому году. Гостей попросили соблюсти дресс-код тех лет. Угощали блюдами, которые традиционно можно встретить на праздничном столе: холодцом, селедкой под шубой, пирожками с мясом и капустой, салом. А на память каждому вручили подарок в авоське: набор с мандаринами, драже в жестяной банке (как в детстве!), сгущенкой, какао и другими угощениями.

Жена рэпера ST Ассоль получила награду

Вторник начался под знаком сильных и независимых. В ресторане She за завтраком с круассанами и тостами с авокадо наградили победительниц премии Woman Who Matters, которая проводится в преддверии одноименного форума. Она призвана привлечь внимание к вкладу женщин в различные сферы деятельности.

Ведущей церемонии стала Марика Кравцова. С приветственным словом выступила основатель форума Анна Рудакова. Она отметила, из сотни заявок в финал прошли 22. Так, например, первую награду за проект «Школа МГИМО: оратор нового века» получила Алиса Старовойтова, которая пришла на награждение в компании преподавателя — актрисы, звезды сериала «Универ» Ларисы Барановой. Награду за вклад в развитие общества и социальной среды забрала гендиректор Академии экспоненциального коучинга Елена Долинская. «Эта премия про сильных людей, которые не боятся проявлять себя. Она показывает влияние женщин, и для нас это знак, что общество меняется», — сказала она.

Фото: Woman Who Matter Ассоль

В разгар мероприятия появилась беременная жена рэпера ST Ассоль — в эффектном обтягивающем платье и на шпильках. Она удостоилась награды за шоу «О чем (не) говорят женщины».

— Выражаясь на языке бизнеса, у меня есть потрясающие кейсы. Это женщины, которые выходят из длительного декрета, находят и реализовывают мечту. Женщины, которые уходят из сложных созависимых и абьюзивных отношений. Те, кто становятся мамочками, я сама пример. Я очень рада получить сегодня эту награду, — заключила Ассоль.

Премия «Событие года»

Вечером того же дня в столице награждали лучших уже среди деятелей киноиндустрии и телевидения по версии журнала «КиноРепортер». Раньше премия собирала своих героев в «Иллюзионе», в этот раз ее перенесли в небольшое камерное пространство неподалеку. Первым за наградой на сцену, расположенную посреди книжных полок, поднялся актер Даниил Воробьев. Он победил в номинации «Прорыв года». Всего было вручено десять статуэток. Героем года назвали Чебурашку. сериалом года — «Балет». Лучшими актером и актрисой стали Иван Янковский и Юлия Пересильд. А Александр Олешко был назван открытием года за роль императора Павла I в одноименном спектакле Театра Вахтангова.

Юлия Пересильд и Михаил Тройник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Даниил Воробьев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Клим Шипенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Алексей Учитель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Алексей Чадов и Лейсан Галимова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Анна Чиповская Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Александр Олешко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Диана Пожарская и Иван Янковский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Алена Свиридова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Ева Смирнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Балом правил черный. На красной дорожке в этот вечер блистали не только номинанты, но и звезды, которые пришли поддержать коллег. Алена Свиридова появилась в платье Беллы Потемкиной со спущенными плечами и смелым вырезом на юбке. Сама дизайнер — в обтягивающем платье с белыми перчатками и объемным цветком на груди. Молодая актриса Елизавета Ищенко предпочтение отдала строгому костюму и надела темные пиджак с юбкой, дополнив образ цветным галстуком.

«История в отеле»

В Московском театре эстрады тем временем отмечали премьеру танцевального шоу «История в отеле». Участие в нем принимают чемпионы России и мира в танцах. В основу сценария легла коллекция романтических историй, объединенных общим посылом — стремлением героев обрести настоящую любовь.

Юлия Топольницкая Фото: Саша Мурашкин Маша Федорова и Евгений Бороденко Фото: Саша Мурашкин Константин и Ольга Андрикопулос Фото: Григорий Галантный Байгали Серкебаев и Лина Арифулина Фото: Саша Мурашкин

Среди гостей были Юлия Топольницкая, Игорь Костолевский, Мария Мельникова, Евгений Бороденко, Маша Федорова и многие другие. После показа зрители и сами в ритме танца ворвались на сцену и устроили импровизированную after party с артистами.

Севиль, Маша Шейх и Ева на вечеринке итальянского бренда

В ресторане Balzi Rossi в этот момент была в разгаре вечеринка в стиле Миланской недели моды. Поводом стала презентация итальянского бренда косметики Diego Dalla Palma. По такому случаю представители прилетели в Россию и даже выучили некоторые фразы, чтобы поприветствовать гостей. В программе был показ, собравшихся угощали пиццей, в зоне дизайнера каждый мог подобрать аксессуары, на мейкап-линии — сделать макияж. На мероприятии отметились Рената Пиотровски, актриса Ксения Суркова, певицы Маша Шейх и Ева, Севиль.

Севиль Фото: пресс-служба мероприятия Елена Захарова Фото: пресс-служба мероприятия Рената Пиотровски Фото: пресс-служба мероприятия Ассоль Фото: пресс-служба мероприятия Валерия Дергилева Фото: пресс-служба мероприятия Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб Фото: пресс-служба мероприятия Ксения Суркова Фото: пресс-служба мероприятия Яна Сапета Фото: пресс-служба мероприятия

BRICS + Fashion Summit

Среда запомнилась показами в рамках Московской недели моды. Алена Ахмадуллина в библиотеке имени Ленина представила коллекцию весна–лето-2024, вдохновленную сказкой Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Оценили Алсу, Яна Чурикова, а также китайская актриса Сиенна Ли.

Алсу Фото: Анна Темерина Влад Лисовец Фото: Анна Темерина Алена Ахмадуллина Фото: Анна Темерина Яна Чурикова Фото: Анна Темерина Елена Кулецкая Фото: Анна Темерина Софья Лебедева Фото: Анна Темерина

А на Патриарших прудах в этот день коллекции демонстрировали 25 российских дизайнеров, среди которых были Александр Рогов, Игорь Чапурин, Артем Кривда. Главные пешеходные улицы района ради этого перекрыли, но выглядело эффектно. А после бренды и их друзья продолжили праздник моды в ближайших заведениях. Евгения Линович (Masterpeace) устроила в «Зойке» русский полдник с наливками и баянистом.

Евгения Линович и Илья Давыдов Фото: пресс-служба мероприятия Виктория Полякова Фото: пресс-служба мероприятия Екатерина Земская и Анна Бутман Фото: пресс-служба мероприятия Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб Фото: пресс-служба мероприятия Ян Яновский Фото: пресс-служба мероприятия Дарья Коробова Фото: пресс-служба мероприятия

Еще одно модное событие прошлой недели — неожиданная коллаборация бренда лимитированных кроcсовок и аксессуаров Icon Limits и салона букетов и салона красоты Why Not. Авторы идеи решили, что это оригинальная альтернатива классическому подарочному набору «цветы плюс конфеты». Заявить об этом они решили, запустив лотерею с подарками до 17 декабря и выпустив 3D-ролик в стиле самых вирусных кампейнов мировых брендов — огромный кроссовок с цветами проскользил в районе тех же Патриарших.

Татьяна Навка устроила шоу на Красной площади

Тем временем на Красной площади уже рассекали на коньках. 29 ноября открылись ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка. Гостей встречали Снегурочки на ходулях, одетые в дубленки с цветами с жостовских подносов. Такими же розами и ромашками были украшены елка и сам каток. Юлия Пересильд в красной вязаной шапке обнималась с Леонидом Ярмольником. Сергей Зверев, Лиза Моряк, Алена Водонаева и Ева Польна выгуливали меха. Денис Мацуев — жену, балерину Екатерину Шипулину. Гедеминас Таранда, Алексей Немов, Вика Дайнеко и Александр Олешко пили чай с блинами и пирогами.

— Открытие ГУМ-катка всегда означает первый маячок, что скоро Новый год. Значит, с завтрашнего дня можно думать, как наряжать елку, что дарить, — веселилась Юлия Пересильд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

А Татьяна Навка готовила для всех сюрприз. Чемпионы по фигурному катанию Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас исполняют главные роли в новом ледовом шоу «Вечера на хуторе».

— А я озвучивала героиню Ани Щербаковой, — призналась Жасмин. — Ночь не спали, долго репетировали, я даже танцевальные кусочки выучила.

Татьяна Навка разоткровенничалась, что очень хотелось создать чудо на льду, ни на что не похожее и очень современное. И пообещала выйти на лед на премьере шоу в «Мегаспорте».

Премьера «Темное дитя. Отголоски»

В последний день осени в «Иллюзионе» прошел закрытый показ шоу «Темное дитя. Отголоски» — спин-офф популярного канадского сериала «Темное дитя». Открыло показ выступление пианиста Арсения Трофима, который представил композицию, написанную специально для проекта. По сюжету в недалеком будущем несколько генетически идентичных женщин объединяются, чтобы разгадать тайну своего происхождения.

Cream Soda, L`One в «аэропорту»

В пространстве «Ветошный Холл» в этот вечер гремела вечеринка в честь 15-летия S7 Priority. Внутри гости попадали словно в здание аэропорта. Бары были оформлены как стойки регистрации. Правда, улетать из такого аэропорта не хотелось — на каждой станции подавали тематические коктейли, на сцене группа Cream Soda в очередной раз обещала «Никаких больше вечеринок», а рэпер L`One «локтями резал воздух». Кульминацией стал розыгрыш 3 млн миль.