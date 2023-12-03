Девять человек погибли в результате нападения на шахту в Перу

В Перу из-за нападения вооруженных людей на шахту в провинции Патас по меньшей мере девять человек погибли, еще 15 пострадали. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает министерство внутренних дел (МВД) Перу в социальной сети X (бывш. Twitter).

Инцидент произошел ночью 2 декабря. Группа людей с помощью взрывных устройств проникла на объекты горнодобывающей компании Poderosa, расположенные в провинции Патас.

По данным радиостанции RPP, они взяли в заложники четырех человек. В настоящее время правоохранители уже задержали семь предполагаемых преступников.

2 декабря девять человек погибли и еще 25 пострадали в результате нападения на пассажирский автобус в городе Чилас на севере Пакистана. Сообщается также, что для расследования этого нападения уже сформирована отдельная группа. Кроме того, правительство Гилгит-Балтистана пообещало взять на себя все расходы по лечению раненых и обеспечить им лучшие медицинские условия.