Нутрициолог назвала доступные аналоги продуктов для здорового питания

Существуют бюджетные аналоги продуктов для здорового питания, рассказала врач и нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова 3 декабря.

К примеру, кета может заменить дорогие виды рыбы, такие как форель и семга. В кете большое количество омега-3. Тем же веществом богаты и сельдь, мойва и скумбрия. Креветки, омары и осьминоги доступны не всегда, однако мясо кальмара стоит гораздо дешевле. Кроме того, хорошим источником йода остается морская капуста, которая отличается невысокой калорийностью.

«Подорожавшую говядину можно заменить любым другим нежирным мясом, подойдет куриное филе, филе индейки, постная свинина. Отлично справятся с этой задачей и субпродукты», — рассказала нутрициолог агентству «Прайм».

Русанова отметила, что у поклонников здорового питания стали популярны брюссельская капуста и брокколи. Большинство полезных веществ из этих продуктов можно получить из обыкновенной белокочанной капусты. Спаржу можно заменить морковью, свеклой или репой, а популярному авокадо по полезности не уступает нерафинированное масло. Можно выбрать, например, оливковое, подсолнечное, кунжутное или льняное.

Этот же принцип работает в отношении экзотических фруктов, которые проделывают неблизкий путь на прилавки российских магазинов. Их срывают незрелыми, поэтому найти вкусную экзотику в наших краях — проблема. По словам врача, личи, манго, питахайю можно заменить обычными яблоками, грушами, бананами.

Киноа и семена чиа в рационе можно поменять на овсянку, перловку, пшенку или гречку. Дорогие орехи, такие как макадамия или пекан, по своим свойствам похожи на арахис, семена тыквы или подсолнечника.

«Главное, чтобы рацион был сбалансированным и разнообразным. В первую очередь это важно для поддержания здоровой микробиоты кишечника. Дисбактериоз не является самостоятельным заболеванием, но может привести к различным проблемам с ЖКТ, отразиться на красоте кожи, волос и ногтей», — резюмировала Русанова.

13 ноября диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко назвала главным принципом здорового питания баланс белков, жиров, углеводов и витаминов. Она подчеркнула, что человеку для нормальной жизни нужна энергия, главным источником которой являются углеводы. Они должны составлять 50% от суточной калорийности пищи. Также важно потреблять необходимое количество белка в сутки.

До этого, в октябре, нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова разобрала для «Известий» несколько мифов и стереотипов, существующих вокруг правильного питания.