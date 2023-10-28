Эксперт разобрала стереотипы о правильном питании

Вокруг правильного питания существует несколько мифов и стереотипов, из которых не все соответствуют действительности. Нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова 28 октября разобрала для «Известий» некоторые из них.

В первую очередь она отметила, что не существует вредной еды, которую можно есть по утрам. По словам эксперта, на калорийную пищу вроде шоколада, кофе и мороженого организм будет одинаково реагировать в любое время суток, а эффект будет зависеть от количества съеденного.

«Если же под вредной едой вы понимаете чипсы и сухарики — от таких продуктов лучше отказаться совсем из-за высокого содержания искусственных добавок», — сказала Свиридова.

Говоря о вреде лактозы и глютена, специалист отметила, что их действительно стоит избегать, если врачи диагностировали их непереносимость.

«В иных ситуациях лактоза и глютен не несут в себе никакого вреда. Поэтому если вы любите латте на коровьем молоке, и никаких ограничений у вас нет — перестаньте мучать себя альтернативными вариантами», — посоветовала Свиридова.

Еще одним распространенным и опасным мифом эксперт назвала строгий подсчет калорий и определяемый им рацион.

«Правильное питание в адекватном значении подразумевает здоровый подход к еде. Разнообразие блюд, обилие овощей и фруктов, много воды — это то, что нужно физической составляющей человека. Однако здоровое питание еще и про ментальную составляющую. Если вы постоянно будете тревожно подсчитывать калории и вымерять приемы пищи до грамма, вы рискуете заработать расстройство пищевого поведения», — предупредила она.

В связи с этим питаться следует регулярно, полноценно и разнообразно, но без перегибов. Нутрициолог посоветовала при составлении рациона прибегать к «методу тарелки».

«50% приема пищи должна составлять клетчатка, 25% — белки и 25% — углеводы. Но если вдруг сегодня вы съели чуть больше, чем обычно, не надо себя винить и отрабатывать ужин в зале на следующий день», — сказала она.

В сентябре врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева в беседе с «Известиями» отметила, что многие люди, стремящиеся похудеть, совершают ошибку, ставя слишком жесткие ограничения в питании.