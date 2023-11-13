Диетолог рассказала о главном принципе здорового питания

Главным принципом здорового питания является баланс белков, жиров, углеводов и витаминов. Об этом 13 ноября рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко в беседе с изданием aif.ru.

Она подчеркнула, что человеку для нормальной жизни нужна энергия, главным источником которой являются углеводы. Они должны составлять 50% от суточной калорийности пищи, однако это не должна быть кондитерская продукция в виде тортов и пирожных.

«Преимущественно важны долгие углеводы и желательно с умеренным или низким гликемическим индексом. Кроме того, необходимо есть моно- и дисахариды, то есть фрукты и молочные продукты», — сказала она.

При этом Кондратенко подчеркнула, что отказ некоторых людей от жиров является ошибочным. Они должны составлять не менее 30% от суточной калорийности рациона. Для здоровой жизни необходимо увеличить количество полинасыщенных жирных кислот, включающих в себя омега-3 и омега-6.

Одновременно с этим стоит исключить трансжиры и мононасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в жирной и жареной пище, полуфабрикатах и фастфуде.

Также важно потреблять необходимое количество белка в сутки. Для мужчин этот показатель в среднем составляет 120 г в сутки, для женщин — 90-100 г.

«<...> белковый баланс играет существенную роль для нашего организма. Это основной строительный материал наших клеток, благодаря им происходит формирование и восстановление тканей», — добавила Кондратенко.

К тому же тем, кто хочет поддерживать здоровый рацион, диетолог посоветовала почаще отдавать предпочтение сырым овощам, фруктам, зелени и неочищенным зернам. Они обладают снижающим токсическую нагрузку на наш организм действием, налаживают работу кишечника и держат в норме процессы пищеварения.

Кроме того, важно потреблять и достаточное количество витаминов группы В и С, а также следить за уровнем поступления витаминов А, Е и D, добавила Кондратенко.

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