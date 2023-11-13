Реклама
Прямой эфир
Мир
Финский посол призвал построить укрепления на границе с РФ
Мир
Киево-Печерская лавра перейдет на новоюлианский календарь с 15 ноября
Мир
Боррель отправится в страны Ближнего Востока для обсуждения политических вопросов
Мир
Границу Египта и сектора Газа через КПП «Рафах» пересекли 98 россиян
Мир
Израиль с начала конфликта нанес 4,3 тыс. ударов по сектору Газа
Мир
Премьер Грузии извинился перед послом Китая за слова президента
Мир
В США оценили потери ВСУ в 190 тыс. человек убитых и раненых
Экономика
ОАК работает над заменой всей линейки самолетов «Антонов»
Интернет и технологии
Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
Мир
СМИ узнали об извинениях перед членами ЕС за слова Борреля о Газе
Мир
В Госдуме назвали ловушкой корейский сценарий Запада по Украине
Мир
Израиль объявил 4-часовую паузу в боевых действиях в южной части Газы
Мир
МО РФ заявило об остановке части работ по военной биологии в США

Диетолог рассказала о главном принципе здорового питания

Диетолог Кондратенко: главным правилом здорового питания является баланс в рационе
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главным принципом здорового питания является баланс белков, жиров, углеводов и витаминов. Об этом 13 ноября рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко в беседе с изданием aif.ru.

Она подчеркнула, что человеку для нормальной жизни нужна энергия, главным источником которой являются углеводы. Они должны составлять 50% от суточной калорийности пищи, однако это не должна быть кондитерская продукция в виде тортов и пирожных.

«Преимущественно важны долгие углеводы и желательно с умеренным или низким гликемическим индексом. Кроме того, необходимо есть моно- и дисахариды, то есть фрукты и молочные продукты», — сказала она.

При этом Кондратенко подчеркнула, что отказ некоторых людей от жиров является ошибочным. Они должны составлять не менее 30% от суточной калорийности рациона. Для здоровой жизни необходимо увеличить количество полинасыщенных жирных кислот, включающих в себя омега-3 и омега-6.

Одновременно с этим стоит исключить трансжиры и мононасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в жирной и жареной пище, полуфабрикатах и фастфуде.

Также важно потреблять необходимое количество белка в сутки. Для мужчин этот показатель в среднем составляет 120 г в сутки, для женщин — 90-100 г.

«<...> белковый баланс играет существенную роль для нашего организма. Это основной строительный материал наших клеток, благодаря им происходит формирование и восстановление тканей», — добавила Кондратенко.

К тому же тем, кто хочет поддерживать здоровый рацион, диетолог посоветовала почаще отдавать предпочтение сырым овощам, фруктам, зелени и неочищенным зернам. Они обладают снижающим токсическую нагрузку на наш организм действием, налаживают работу кишечника и держат в норме процессы пищеварения.

Кроме того, важно потреблять и достаточное количество витаминов группы В и С, а также следить за уровнем поступления витаминов А, Е и D, добавила Кондратенко.

Как по маслу: какие продукты укрепляют иммунитет
Врачи рассказали, почему для легких полезно сало

Ранее, в октябре, нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридов разобрала для «Известий» несколько мифов и стереотипов, существующих вокруг правильного питания.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023