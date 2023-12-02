Отец раненного при нападении иностранца восьмиклассника рассказал о его состоянии

Ученик восьмого класса, на которого напал иностранец с ножом в Санкт-Петербурге, перенес болевой шок, большую потерю крови и переохлаждение. Ребенка прооперировали, о чем в субботу, 2 декабря, в беседе с «Известиями» рассказал отец пострадавшего мальчика.

По его словам, когда всё произошло, ребенок играл с друзьями на улице в снежки. Ребята бросались слепленными комочками, и один из них попал в окно нападавшего. После этого мужчина побежал за подростками с ножом в руке.

После инцидента семья восьмиклассника обратилась с заявлением в полицию.

Как рассказал источник «Известий», нападение на мальчика произошло накануне, 1 декабря, у одного из домов на улице Пограничника Гарькавого, после чего подростка госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой раной бедра. В преступлении подозревают гражданина одной из бывших республик СССР 1961 года рождения, его разыскивают.