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В Санкт-Петербурге иностранец с ножом напал на восьмиклассника

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Фото: РЕН ТВ
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В Санкт-Петербурге иностранец напал с ножом на восьмиклассника и ранил его. Об этом 2 декабря сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел 1 декабря около 18:00 мск у одного из домов на улице Пограничника Гарькавого. Собеседник уточнил, что подростка 2009 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностирована открытая рана бедра.

В преступлении подозревают гражданина одной из бывших республик СССР 1961 года рождения. Его разыскивают. Уточняется, что мужчина не состоит на миграционном учете. Отмечается, что раньше у мужчины были проблемы с законом. Он также не стоял на миграционном учете.

В распоряжении «Известий» также есть фото подозреваемого.

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Ранее, 3 октября, сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина напал на подростков, по предварительным данным, около жилого комплекса «Седьмое небо». Очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором мужчина выходит из подъезда дома с предметом, похожим на завернутую в пакет биту. Уже во дворе мимо него проехали два подростка на велосипедах, и мужчина успел ударить одного из мальчиков. Как рассказал источник «Известий» в полиции, правоохранители начали проверку опубликованной в Сети информации.

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