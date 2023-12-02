Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличились из-за двойных ударов ракетами «Искандер-М» со стороны российских войск. Об этом 1 декабря сообщил портал Military Watch Magazine.

«Двойные удары с использованием систем «Искандер-М» позволили значительно увеличить потери среди украинских фронтовых подразделений», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что противовоздушная оборона (ПВО) Украины становится всё более критически истощенной, что позволяет российским ракетным средствам действовать с большей эффективностью.

«Ускоренные удары по ключевой инфраструктуре и военным позициям остаются значительной возможностью, если Россия попытается усилить давление на Киев и его западных союзников перед возможными переговорами», — отмечается в статье.

Ранее, 25 ноября, военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS допустил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожат авиабазы ВСУ с истребителями F-16 ракетами «Кинжал» и «Искандер». По его мнению, в небе американские самолеты также не будут в безопасности, а после их уничтожения российские военные смогут изучить F-16 и разработать еще более совершенные системы противодействия западным истребителям.

Также в этот день Military Watch Magazine написал, что Россия развернула масштабное производство ракет для комплекса «Искандер-М», что позволяет ВС РФ массово использовать комплекс, не обращая внимания на расход боеприпасов.

17 ноября сообщалось, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Западного военного округа нанес удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

1 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российская система противовоздушной обороны за месяц сбила 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза превысило количество гарантированно обещанных Украине F-16. Таким образом, ПВО РФ понадобится около 20 дней, чтобы уничтожить американские истребители, отметил министр.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.