Расчет ОТРК «Искандер» показал боевую работу и рассказал о преимуществах орудия

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) нанес удары по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Накануне Дня ракетных войск и артиллерии Минобороны 17 ноября показало боевую работу военнослужащих.

Начальник штаба ракетного дивизиона с позывным Сторож рассказал, что главное их преимущество в том, что «Искандер» позволяет работать с двумя направляющими — бойцы могут бить по цели сразу двумя ракетами. Кроме того, «Искандер» теперь намного более автоматизированный.

Среди целей ОТРК в основном пункты управления, легкобронированная техника, скопления личного состава ВСУ, инфраструктура, добавил Сторож.

«Работать нравится что крылатой ракетой, что баллистической, в зависимости от объекта поражения. Крылатую ракету можем загнать даже в бункер, а если ею поразить цель невозможно, используем баллистику и пробиваем все их укрытия», — резюмировал он.

16 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как противотанковые мобильные расчеты Восточного военного округа поддерживают основные подразделения по всей линии фронта. Основное вооружение — 11 высокоточных ракет, которые точечно разбивают хорошо укрепленные долговременные точки противника и бронетехнику.

1 ноября корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала кадры перезарядки и боевой работы «Искандеров». Российский оперативно-тактический ракетный комплекс уничтожил командный пункт ВСУ в зоне спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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