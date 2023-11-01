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ВС РФ огнем «Искандера» поразили командный пункт ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Уникальными кадрами перезарядки и боевой работы «Искандеров» поделилась корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Один снаряд для «Искандера» весит более 2 т. Сначала, по словам Солдатовой, его подвешивают для проверки — она занимает около четырех минут. И только после этого боеприпас загружают в саму машину.

«Сейчас здесь получены данные по цели, и «Искандер» выезжает на точку пуска. Известно, что цель — это командный пункт противника, где собираются высшие офицеры ВСУ», — рассказала военкор.

Отмечается, что этот ОТРК способен поражать цели на расстоянии до 500 км вне зависимости от погодных условий. При этом системы противовоздушной обороны противника против баллистических и крылатых ракет, которыми оснащен комлекс, бессильны.

Начальник расчета СПУ ОТРК «Искандер» с позывным Кама рассказал, что они поражают различные цели, в том числе командные пункты и места постоянной дислокации.

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Ранее, 13 октября, в Минобороны сообщили о нанесении российскими силами с 7 по 13 октября восьми групповых ударов ОТРК «Искандер-М» и беспилотниками. В результате ударов уничтожены среди прочего склад хранения катеров типа Willard производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в городе Ильичевск Одесской области.

До этого, 30 сентября, появились кадры уничтожения российскими военными района погрузки военнослужащих 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Украинка при помощи ОТРК «Искандер».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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