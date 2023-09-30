ВС РФ огнем «Искандера» поразили район погрузки украинских боевиков

Российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» продолжают наносить удары по вражеским целям в зоне спецоперации на Украине. Кадры уничтожения района погрузки военнослужащих 38-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Украинка появились в распоряжении «Известий» 30 сентября.

На видео можно заметить процесс нанесения удара российскими военными, за которым следует взрыв и густое облако дыма.

Также в распоряжении «Известий» появились кадры ликвидации района сосредоточения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На них также можно заметить мощный взрыв и поднимающееся облако дыма.

Ранее, 11 сентября, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала работу российской армии при помощи ракетного комплекса «Искандер». По ее словам, ракета, выпущенная из «Искандера», способна пролететь до 500 км и даже на таком расстоянии поразить цель с точностью до сантиметра, а дальность и высокая точность позволяют уничтожать любые объекты противника, будь то танки или склады боеприпасов.

16 августа гендиректор научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КМБ) Сергей Питиков сообщил об увеличении объемов производства ракет для комплекса «Искандер» с начала специальной военной операции. Он отметил, что поставки выросли в несколько раз.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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