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«Известия» показали работу противотанкистов по расчетам ВСУ под Угледаром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Противотанковые мобильные расчеты Восточного военного округа (ВВО) поддерживают основные подразделения по всей линии фронта. Основное вооружение — 11 высокоточных ракет, которые точечно разбивают хорошо укрепленные долговременные точки противника и бронетехнику, рассказал 16 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Самый главный враг — это танк, получается. Наша техника маневренная. Может выстрелить по движущейся мишени. По танку. И сразу нужно поменять район дислокации», — рассказал командир взвода противотанкового дивизиона с позывным Дядя Коля.

Спецгруппы быстрого реагирования, вооруженные противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), никогда не засиживаются на одном месте. Бойцы выбирают огневую точку для стрельбы. Цель под Угледаром — вражеский расчет с крупнокалиберным пулеметом, который мешает нашим бойцам наступать на этом ключевом участке южнодонецкого фронта.

«Корректировка происходит прямо в полевых условиях, после чего — повторный выстрел — разведка заметила приближающийся вражеский танк», — пояснил журналист.

Высокоточная ракета «Атака» с 3 км разносит цель на куски. После удара противотанкисты продвигаются вперед вслед за пехотой.

Бойцы группировки «Восток» рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали менее активны, чем месяц назад, — тогда в день приходилось выпускать по 15 ракет. Впрочем, и сейчас националисты не оставляют разовых попыток прорвать российскую оборону под Угледаром и действуют небольшими группами, заходят, как правило, с флангов, под прикрытием тяжелой техники.

Все попытки врага приблизиться хотя бы на метр к российским позициям заканчиваются для ВСУ разгромом. Не помогают ни люди, ни техника, которую противотанкисты ВВО уничтожают еще на подходе. За последнюю неделю они разбили три танка ВСУ и два опорника.

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8 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на угледарском направлении.

В августе Ольков рассказывал, как российские военнослужащие ударом противотанковыми управляемыми ракетами уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром. Двумя ударами опорный пункт противника был ликвидирован.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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