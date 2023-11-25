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В США оценили производство ракет для комплексов «Искандер»

MWM: Россия может произвести сколько угодно ракет для «Искандеров»
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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Россия развернула масштабное производство ракет для комплекса «Искандер-М». Об этом 24 ноября сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Искандер-М» относится к важному классу вооружений, по которому РФ обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией», — говорится в статье.

После начала специальной военной операции (СВО) производство ракет для комплекса выросло в несколько раз, что позволяет армии ВС РФ массово использовать «Искандер», не обращая внимания на расход боеприпасов, указал журнал.

MWM также подчеркнул, что Россия развернула настолько масштабное производство, которое позволяет не только активно использовать ракеты в зоне СВО, но и поставлять комплексы «Искандер» за рубеж.

Отмечается, что «ракеты комплекса «Искандер-М» представляют собой особый вызов для вражеской обороны не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, но и из-за способности к сложным маневрам, которые крайне сложно перехватить».

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Ранее, 17 ноября, сообщалось, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) нанес удары по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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