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Военный эксперт допустил уничтожение авиабаз ВСУ ракетами «Кинжал» и «Искандер»

Военный эксперт Босник: Россия уничтожит авиабазы ВСУ с самолетами F-16
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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ВС России уничтожат авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с истребителями F-16 ракетами «Кинжал» и «Искандер». Об этом 24 ноября написал военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

«Стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с крылатыми ракетами или наземные системы, такие как легендарные «Искандеры», могут легко уничтожить точными дальнобойными ударами целые эскадрильи, стоящие на взлетно-посадочных полосах. Другие носители боеголовок, такие как ударные истребители МиГ-31К и даже Су-34М, могут запустить гиперзвуковые ракеты 9-А-7660 «Кинжал» и уничтожить целые авиабазы с самолетами F-16, их пилотами и наземными бригадами», — указал эксперт.

По мнению Босника, в небе американские самолеты также не будут в безопасности, а после их уничтожения российские военные смогут изучить F-16 и разработать еще более совершенные системы противодействия западным истребителям.

Как отметил эксперт, при условии, что в небе над Украиной летают российские МиГ-31БМ, Су-35С и Су-57, а на земле развернуты современные зенитно-ракетные комплексы, вероятность выживания любого другого иностранного истребителя фактически равна нулю.

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Ранее в этот день американский журнал Military Watch Magazine (MWM) написал, что Россия развернула масштабное производство ракет для комплекса «Искандер-М», что позволяет ВС РФ массово использовать комплекс, не обращая внимания на расход боеприпасов.

17 ноября сообщалось, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) нанес удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

1 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российская система противовоздушной обороны за месяц сбила 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза превысило количество гарантированно обещанных Украине F-16. Таким образом, ПВО РФ понадобится около 20 дней, чтобы уничтожить американские истребители, отметил министр.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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