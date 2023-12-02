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В Германии сравнили Украину с бездонной бочкой

Немецкий депутат Вагенкнехт: Украина всё больше походит на бездонную бочку
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Депутат бундестага Сара Вагенкнехт в четверг, 30 ноября, заявила, что Украина стала бездонной бочкой, а также высказала недовольство по поводу предоставления Германией военной помощи киевским властям.

«В то время как США постепенно отстраняются, а некоторые европейские страны, например, Словакия, вообще отказываются разбазаривать налоговые средства на отправку оружия для этих бессмысленных боевых действий, мы (Германия. — Ред.) стали вторым по величине поставщиком вооружения на Украину», — сказала она на своем канале на YouTube.

Вагенкнехт указала, что с начала военного конфликта с Россией правительство Германии напрямую передало Украине средства на сумму €24 млрд на оружие и выплаты в бюджет страны.

Помимо этого политик добавила, что Европейский союз (ЕС) выделил Киеву финансовую помощь на €85 млрд, а почти четверть его бюджета финансируется с помощью немецких налогоплательщиков.

«Это означает, что из Германии на Украину через ЕС было отправлено еще €20 млрд. <…> И к этому еще нужно прибавить €14 млрд, выделенных из федеральных средств на поддержку украинских беженцев, а также те деньги, которые отдают общины. И вот мы насчитали уже €60 млрд», — посчитала депутат бундестага.

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28 ноября канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Украина нуждается в дальнейшей финансовой и военной поддержке Германии, и она будет обеспечена, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ. Он также напомнил, что после начала конфликта на Украине ФРГ приняла у себя сотни тысяч беженцев из этой страны. По его словам, это «было правильно», однако стало для немцев «огромной нагрузкой».

Ранее, 25 ноября, Шольц также указал, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом. При этом канцлер добавил, что Берлин также намерен сохранить сплоченность в Германии и воплотить в жизнь крупный проект по промышленной модернизации страны.

В этот же день тысячи человек в столице Германии вышли на акцию против поставок оружия Киеву.

В свою очередь, немецкое издание Der Tagesspiegel 21 ноября отметило, что военная помощь Киеву оказалась под угрозой срыва из-за проблем с госбюджетом в Германии, в котором образовалась дыра в размере €60 млрд. Если согласовать бюджет не удастся, Киев не получит денег, а бундесвер не сможет восполнить дефицит вооружения, переданного украинской армии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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