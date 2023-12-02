Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену необходимо убедить украинского лидера Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы получить шанс победить Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Об этом пишет 1 декабря политолог, научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка в статье для South China Morning Post (SCMP).

«Если Байден добьется перемирия между Украиной и Россией, он лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок», ― заявил эксперт.

Словацкий политолог считает, что прекращение российско-украинского конфликта может стать решающим фактором в политической карьере Байдена. Сойка отметил, что для американского лидера главную проблему представляет президент Украины Владимир Зеленский, который наотрез отказывается сесть за стол переговоров с российской стороной.

«Хотя США официально поддерживают борьбу Украины, стремлениям Киева препятствует истощение американских военных ресурсов. Более того, среди украинских политиков нарастает дискуссия о необходимости мобилизации большего количества людей, в том числе молодежи и женщин», ― аргументирует свое мнение Сойка.

Он уверен, что Байдену необходимо склонить украинского коллегу к проведению переговоров, не оказывая при этом открытого на него давления.

1 декабря президент Украины признал, что на Западе слышны голоса в пользу переговоров с Россией. При этом украинский лидер сообщил, что пока он не чувствует давления Запада относительно начала переговоров с Россией, несмотря на неудачные результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также он заявил Associated Press, что с наступлением зимы конфликт с Россией перешел в новую фазу.

До этого, 27 ноября, бывший посол США при НАТО, глава чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер отметил, что Запад должен отказаться от задачи восстановления границ Украины военным путем и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности той части страны, которая пока еще находится под контролем Киева.

Ранее, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией, и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».

При этом 20 ноября Зеленский снова выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он указал, что исключает дружбу с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.