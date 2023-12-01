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Эрдоган заявил о готовности Турции взять ответственность для урегулирования в Газе
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Эрдоган заявил о готовности Турции взять ответственность для урегулирования в Газе

Эрдоган: Турция готова взять ответственность для урегулирования конфликта в Газе
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Фото: REUTERS/PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
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Турция готова взять на себя любую ответственность для урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом 1 декабря сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 28) в Дубае.

«Турция готова взять на себя любую ответственность в ходе процесса [урегулирования]», — сказал глава государства, трансляцию его выступления вел телеканал TRT Haber.

Эрдоган также подчеркнул, что совершаемое Израилем в Газе насилие представляет собой преступление против человечности. По его словам, виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.

Кроме того, он добавил, что события в секторе Газа показали необходимость создания целостного и независимого палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Как Турция, мы готовы взять на себя любую ответственность в плане его создания», — резюмировал турецкий лидер.

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Ранее, 28 ноября, Эрдоган в ходе разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем также заявил о необходимости привлечь Израиль к уголовной ответственности за действия в Газе. Темой беседы политиков стали в том числе «ожидания международного сообщества против незаконных атак Израиля».

До этого, 26 ноября, Эрдоган обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси шаги по достижению постоянного прекращения огня в секторе Газа, оказание помощи палестинцам и действия Израиля на территории палестинского анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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