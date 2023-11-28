Эрдоган призвал привлечь Израиль к ответственности за действия в Газе

Израиль необходимо привлечь к уголовной ответственности за действия, совершенные им в секторе Газа. Об этом 28 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что Израиль, который продолжает нагло попирать международное право, закон войны и гуманитарное право на глазах у международного сообщества, должен быть привлечен к ответственности перед международным правом за совершенные преступления», — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера, размещенном в соцсети Х (бывш. Twitter).

Эрдоган также обсудил с Гутерришем предложения по разрешению гуманитарного кризиса в Газе и усилия по достижению устойчивого мира. Кроме того, темой их разговора стали и «ожидания международного сообщества против незаконных атак Израиля».

В конце разговора турецкий лидер выразил соболезнования в связи с гибелью более чем 100 сотрудников ООН в результате боевых действий в секторе Газа и отметил важность визитов Гутерриша на контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с Египтом.

Ранее в этот день телеканал Al Arabiya сообщил о нарушении перемирия Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Согласно его данным, израильские танки открыли огонь по южным районам сектора Газа, к востоку от городов Рафах и Хан-Юнис. Также утверждается, что ЦАХАЛ применила в анклаве светошумовые гранаты.

До этого, 26 ноября, Эрдоган обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси шаги по достижению постоянного прекращения огня в секторе Газа, оказание помощи палестинцам и действия Израиля на территории палестинского анклава. Турецкий лидер подчеркнул необходимость единой позиции у Ирана и Турции с целью противостояния «израильским злодеяниям».

22 января Эрдоган также заявил о необходимости привлечь к ответственности за действия в секторе Газа и заставить соблюдать международное право. По его словам, все страны Запада игнорируют израильскую агрессию в секторе Газа.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.