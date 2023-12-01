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Лавров назвал трусостью отъезд Блинкена и Борреля из Скопье до начала СМИД ОБСЕ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Еросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, покинувшие мероприятия Совета глав МИД стран — членов Организации Договора о безопасности Совета Европы (СМИД ОБСЕ), просто струсили, поскольку боятся честного разговора, когда у других людей есть для этого все факты на руках. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это трусость, элементарная трусость, потому что мы за эти два года истеричной гибридной войны Запада с Россией увидели, что аргументов у него внятных и вменяемых нет. А мы свои аргументы представили вчера достаточно подробно, и нам никто не возразил», — заключил Лавров на пресс-конференции по итогам участия в работе СМИД ОБСЕ.

Он рассказал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утром 1 декабря показала ему две разных фотографии в македонских газетах. На первой был опубликован снимок до начала официального мероприятия, на котором запечатлены Блинкен и Боррель на неформальном ужине. Лавров отметил, что такой кадр сделали специально, чтобы якобы показать отсутствие на мероприятии представителей РФ. Однако в других газетах были снимки всех глав МИД ОБСЕ, на которых министр иностранных дел России уже присутствовал.

«Теперь я понимаю, ради чего. Ради того, чтобы эта газета эту фотографию опубликовала и сказала: «Все приехали, а Лаврова нет. Лавров в изоляции». Ну, это было накануне, междусобойчик: приехать, выпить хорошего македонского вина, перекусить. А открытие было наутро. Фотографию с открытия опубликовали другие газеты. Там все страны представлены за своими табличками, включая Российскую Федерацию», — обратил он внимание журналистов.

Лавров отметил, что на официальном мероприятии помимо Блинкена и Борреля не было также глав МИД Украины, Польши и стран Прибалтики.

«Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках», — добавил он.

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Встреча СМИД ОБСЕ прошла в Скопье (Северная Македония) 30 ноября и 1 декабря. Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова были запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

Официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова 30 ноября отметила, что министры иностранных дел стран Запада в большинстве своем «говорили о ерунде» на заседании СМИД ОБСЕ, в отличие от главы МИД РФ Лаврова, который «говорил о сути». При этом она добавила, что в ОБСЕ всё-таки возобладала логика, что обсуждать судьбу европейского континента без России нельзя.

29 ноября она сообщила, что при подготовке к встрече СМИД ОБСЕ в отношении РФ чинились «всяческие козни».

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