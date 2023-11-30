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Захарова назвала ерундой разговоры глав МИД западных стран на СМИД ОБСЕ

Захарова: главы МИД стран Запада на встрече говорили о «ерунде», в отличие от Лаврова
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Министры иностранных дел стран Запада в большинстве своем «говорили о ерунде» на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Северной Македонии, в отличие от главы МИД РФи Сергея Лаврова. Об этом рассказала в четверг, 30 ноября, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Все западники говорили кто о чем, о всякой ерунде, по большому счету, давайте посмотрим правде в глаза», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

В отличие от них, министр иностранных дел России, по словам, Захаровой, «говорил о сути». При этом она добавила, что в ОБСЕ всё-таки возобладала логика, что обсуждать судьбу европейского континента без России нельзя.

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Ранее в четверг Захарова сообщила, что выступление Лаврова на СМИД ОБСЕ коснется, в том числе, кризиса безопасности в Европе, вызванного нежеланием США выстраивать нормальный порядок отношений.

Двухдневный формат СМИД ОБСЕ, проходящего 30 ноября – 1 декабря в Скопье (Северная Македония), включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. Как отмечается, в программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

Так, он уже встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и обсудил ситуацию на Украине и ряд других международных проблем. Отмечалось, что министры «сверили часы» по широкому спектру вопросов двухстороннего сотрудничества, обсудив реализацию договоренностей, подтвержденных 17 октября 2023 года во время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекине.

По итогам встречи Лавров высоко оценил переговоры с Сийярто.

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