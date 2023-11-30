Лавров в Скопье обсудил с венгерским коллегой ситуацию на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто обсудил ситуацию на Украине и ряд других международных проблем. Их встреча прошла 30 ноября в рамках 30-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

«Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ОБСЕ и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении российского министерства.

Помимо этого, Лавров и Сийярто «сверили часы» по широкому спектру вопросов двухстороннего сотрудничества, обсудив реализацию договоренностей, подтвержденных 17 октября 2023 года во время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекине.

Ранее в этот день Лавров высоко оценил переговоры с Сийярто. На соответствующий вопрос журналистов министр ответил: «Отлично».

Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. Как отмечается, в программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что выступление Лаврова на СМИД ОБСЕ коснется и кризиса безопасности в Европе, вызванного нежеланием США выстраивать нормальный порядок отношений.