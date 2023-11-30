Лавров оценил переговоры с Сийярто на саммите ОБСЕ на отлично

Глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил переговоры с премьер-министром Венгрии Петером Сийярто, которые прошли в рамках встречи совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

На соответствующий вопрос журналистов министр ответил: «Отлично».

Встреча министров иностранных дел ОБСЕ проходит в столице Македонии Скопье 30 ноября и 1 декабря.

Ранее в этот день на встречу прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. Как отмечается, в программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что выступление Лаврова на СМИД ОБСЕ коснется и кризиса безопасности в Европе, вызванного нежеланием США выстраивать нормальный порядок отношений.