Никаких реальных предпосылок для создания мирного соглашения между Россией и Украиной на сегодняшний день нет. А заявления, которые звучат по этому поводу на Западе, — это не более чем уловка, заявил в разговоре с «Известиями» 1 декабря эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.



Накануне директор программы «Евразия» Института Куинси Анатоль Ливен в статье для сайта Russia Matters заявил, что если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева, то Вашингтону придется согласиться на мир с Россией.

«Мы сталкиваемся с новым нарративом, который нам хотят «продать» западные противники. Во-первых, никаких реальных предпосылок для создания реального мирного соглашения сейчас нет, ни одна из сторон не потерпела сокрушительного поражения», — прокомментировал Денисов.

Во-вторых, по его словам, у стран коллективного Запада ощущается общая усталость от Украины. Это касается как политических элит, так и населения, о чем свидетельствуют социологические исследования.

«По сути, это уловка, обман который призван увлечь российскую политическую элиту в процесс бесконечных переговоров без результатов. Но самое главное, надо понимать, что пока существует Украина, аффелированная с США и другими странами Запада, это уникальный инструмент влияния на Россию, и его никто просто так не отдаст и не уничтожит», — подчеркнул политолог.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе слышны голоса в пользу переговоров с Россией. При этом украинский лидер сообщил, что пока он не чувствует давления Запада относительно начала переговоров с Россией, несмотря на неудачные результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также он заявил Associated Press, что с наступлением зимы конфликт с Россией перешел в новую фазу.

До этого, 27 ноября, бывший посол США при НАТО, глава чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер отметил, что Запад должен отказаться от задачи восстановления границ Украины военным путем и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности той части страны, которая пока еще находится под контролем Киева.

Ранее, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией, и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».

При этом 20 ноября Зеленский снова выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он указал, что исключает дружбу с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.