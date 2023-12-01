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Эксперт объяснил снижение цен на нефть и спрогнозировал стоимость Brent

Эксперт Шатов: Brent в ближайшие месяцы будет торговаться на уровне $83 за баррель
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Olaf Krüger
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Brent в ближайшие месяцы будет торговаться в диапазоне $83–88 за баррель, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Об этом он рассказал 1 декабря.

По состоянию на 14:12 мск на бирже ICE цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до $80,88 за баррель. Еще накануне днем стоимость превышала $84 за баррель.

«На вчерашнем заседании ОПЕК+ было принято решение о добровольном сокращении добычи нефти в I квартале 2024 года на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). Сокращение на 1 млн б/с обеспечит Саудовская Аравия, на 0,5 млн — РФ, на 0,7 млн — другие страны. Несмотря на решение о сокращении, котировки нефти отреагировали падением», — отметил Шатов.

Эксперт объяснил, что основной причиной такой реакции стало то, что сокращение будет добровольным, четкого плана сокращения озвучено не было, в том числе отсутствовали заключительная пресс-конференция и итоговые коммюнике.

«В связи с этим возникли вопросы, насколько добросовестно участники могут отнестись к исполнению договоренностей и будут ли выполнять взятые на себя обязательства. Еще одной причиной слабости нефти является рост добычи в странах, которые не являются членами группы, в частности в США и Иране», — добавил он.

Шатов напомнил, что на заседании было озвучено решение Бразилии присоединиться к ОПЕК+. По его мнению, это может привести к тому, что доля группы на мировом рынке превысит 60%, вернувшись к уровню 2018 года, что является положительным фактором для усиления позиции ОПЕК+.

«С учетом сокращений, дефицит составит около 400 тыс. баррелей в день в первом полугодии, ожидается, что Brent в ближайшие месяцы будет торговаться на уровне $83–88 за баррель», — заключил эксперт.

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Ранее, 13 ноября, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов рассказал «Известиям», что в дальнейшем цена нефти вернется на траекторию постепенного, но уверенного роста, обусловленного сокращением предложения со стороны ОПЕК+ и расширением мирового спроса на нефть. Он не исключил, что цены к концу 2023 года всё же приблизятся к уровню $90 за баррель, а в 2024-м будут стремиться к коридору $95–100 за бочку.

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