Источник сообщил о присоединении Бразилии к ОПЕК+ с 2024 года

Бразилия войдет в состав неофициального формата ОПЕК+ с 2024 года. Об этом 30 ноября сообщил источник «Интерфакса» в одной из делегаций объединения.

Агентство отмечает, что Бразилия добывает нефть на уровне 3,7 млн баррелей в сутки, активно наращивая добычу.

Формат ОПЕК+ был сформирован в 2016 году из стран, не являющихся членами Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). В настоящее время в состав такого формата помимо членов ОПЕК входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан.

Членами ОПЕК при этом являются Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Республика Конго, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея.

Ранее в этот день источники агентства Reuters сообщили, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Соглашение начнет действовать с 2024 года.

Ранее в этот день цена на нефть марки Brent превысила $84 за баррель впервые с 7 ноября в ходе торгов на бирже ICE. Контракты с поставкой в январе на нефть WTI подорожали до $79,32 за баррель.

До этого, 23 ноября, финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский рассказал, что Саудовская Аравия заинтересована в стоимости нефти на уровне $86–90 за баррель, это необходимо стране для покрытия значительного дефицита бюджета. На этом фоне саудовская сторона выражает недовольство уровнем добычи нефти некоторых государств.

22 ноября сообщалось, что с конца июля по конец сентября нефть подорожала сразу на треть благодаря усилиям по поддержанию цен со стороны ОПЕК+, в первую очередь России и Саудовской Аравии.