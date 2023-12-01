На рынке «Садовод» в Москве произошел пожар
На вещевом рынке «Садовод» в Москве, расположенном на 14-м км Московской кольцевой автодороги (МКАД), произошел пожар. Об этом 1 декабря сообщают очевидцы, публикуя в социальных сетях видео с места происшествия.
На кадрах видно, что территорию рынка заволокло густым серо-черным дымом. Он валит из торгового павильона-ангара. Продавцы и покупатели спешно эвакуируются.
По информации «Известий», при ЧП один человек пострадал. На место происшествия выехали экстренные службы города.
Ранее в этот день сообщалось, что пожар на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован. В пресс-службе главного управления МЧС России по региону добавили, что пострадавших в результате случившегося зафиксировано не было. Возгорание достигало площади в 4 тыс. кв. м. Пожару был присвоен третий ранг сложности.