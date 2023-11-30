В Ростове-на-Дону на площади 1000 кв. м загорелся рынок
В Ростове-на-Дону загорелся рынок «Темерник», расположенный в Северном жилом массиве. Об этом вечером в четверг, 30 ноября, «Известиям» сообщили в МЧС.
Отмечается, что площадь пожара на данный момент достигла 1000 кв. м.
«Пожару присвоен третий ранг сложности», — уточнили в ведомстве.
Горят вещевые павильоны. На тушение отправлены 61 человек и 17 единиц техники.
О пострадавших не сообщается. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в этот день стало известно о пожаре в хостеле в Казахстане. Площадь возгорания составила около 30 кв. м. С места происшествия были эвакуированы не менее 59 человек, трое из которых госпитализированы. 13 человек погибли.