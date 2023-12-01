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Огнеборцы в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали пожар на рынке
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Огнеборцы в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали пожар на рынке

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Пожар на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован. Об этом ночью 1 декабря сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, опубликованным в официальном Telegram-канале, в 01:15 было ликвидировано открытое горение. А полностью пожар потушили спустя почти пять часов — в 06:02.

Ранее начальник ведомства Владимир Завер заявил, что пострадавших в результате случившегося зафиксировано не было. Причины возгорания остаются неизвестными.

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Ранее, 30 ноября, сообщалось, что площадь пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличилась до 4 тыс. кв. м. Для борьбы с огнем на помощь пожарным прибыли три поисково-спасательные группы Управления по делам ГО и ЧС, шесть единиц водоналивной техники, а также аварийные бригады АО «Ростовводоканал» и Ростовских городских электрических сетей. Кроме того, в МВД по Ростовской области сообщили о выделении нарядов полиции для оцепления территории.

Перед этим в региональном управлении МЧС сообщали, что тушение пожара осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.

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