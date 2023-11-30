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Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону возросла до 1,5 тыс. кв. м

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Фото: соцсети
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Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону возросла до 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы главного управления (ГУ) МЧС России по Ростовской области 30 ноября.

«Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 1 500 кв. м», — сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Тушение пожара осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня, уточнили в региональном МЧС. К ликвидации возгорания привлечены 113 человек и 33 единицы техники.

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Ранее в этот день сообщалось, что пожару на складе рынка «Темерник» присвоен третий ранг сложности. Возгорание произошло в вещевых павильонах. Информации о пострадавших не поступало.

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