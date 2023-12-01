Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 4 тыс. кв. м

Площадь пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличилась до 4 тыс. кв. м, сообщили в региональном управлении МЧС поздно вечером 30 ноября.

«Площадь пожара в Ростове-на-Дону составляет 4 тыс. кв. м», — сказано в Telegtam-канале ведомства.

Ранее, около 23:30, глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале сообщал, что площадь пожара достигла 3 тыс. кв. м. Логвиненко отметил, что в настоящий момент угрозы распространения огня на жилые дома нет.

Для борьбы с огнем на помощь пожарным прибыли три поисково-спасательные группы Управления по делам ГО и ЧС, шесть единиц водоналивной техники, а также аварийные бригады АО «Ростовводоканал» и Ростовских городских электрических сетей.

Кроме того, в МВД по Ростовской области сообщили о выделении нарядов полиции для оцепления территории возгорания.

«В район рынка в Первомайском районе, где в настоящее время спасатели борются с огнем, направлены наряды полиции для обеспечения оцепления территории, а также наряды ДПС для обеспечения отвода транспорта и беспрепятственного проезда спецтехники»,— цитирует ведомство ТАСС.

Корреспондент «Известий» Борис Карягин побывал на месте событий и показал, какая обстановка вокруг горящего рынка. На кадрах видно, как люди пытаются вынести максимально возможное количество товара со своих точек, чтобы минимизировать материальный ущерб, из-за чего вокруг шумно и суетно.

«Вот такую картинку мы сейчас наблюдаем. Всюду суматоха, суета. Люди свои вещи выносят, на тележках или вручную, сгружают всё в такие импровизированные кучи вещей. Очень много ущерба, люди еще многие не могут сказать, каковы суммы ущерба», — пояснил корреспондент.

О пожаре на рынке в Ростове-на-Дону стало известно ранее, 30 ноября, загорелись вещевые павильоны. На тушение были отправлены 61 человек и 17 единиц техники.

Позже стало известно, что площадь пожара возросла до 1,5 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания привлечены 113 человек и 33 единицы техники.