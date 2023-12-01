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Зеленский объявил о создании линии обороны от Донбасса до Западной Украины

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Украинские военные начнут возводить оборонительные сооружения от Донбасса до территории Западной Украины. Об этом 1 декабря заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Провел совещание, где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах», — отметил он в своем Telegram-канале.

По его словам, фортификационные сооружения появятся на авдеевском, марьинском и купянско-лиманском направлениях. Кроме того, таким же образом будут укреплены приграничные регионы, граничащие с РФ и Белоруссией, добавляет «Газета.Ru».

Также в этот день в интервью агентству Associated Press президент Украины заявил, что наступление зимы ознаменовало переход к новой фазе в конфликте с Россией. Он добавил, что во время зимы конфликт начинает разворачиваться не только на линии соприкосновения, но и в городах. При этом Зеленский отметил, что остался недоволен результатами летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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До этого, 29 ноября, сообщалось, что Зеленский призвал ускорить возведение оборонительных сооружений в связи с ситуацией на фронте и опасений возможного нового наступления России. 27 ноября газета The Wall Street Journal указала: ряд западных чиновников опасается, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой.

30 ноября ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин высказал мнение, что происходящее в зоне боевых действий и заявления украинских и западных политиков свидетельствуют о возможности перехода конфликта на Украине в долгосрочной перспективе в фазу заморозки.

Тогда же газета Bild сообщила, что среди военнослужащих ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Так, солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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