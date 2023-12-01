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Премьера спектакля Сукачёва «САШАШИШИН» состоялась в «Современнике»

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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В московском театре «Современник» состоялась премьера спектакля российского рок-музыканта и режиссера Гарика Сукачёва «САШАШИШИН». Корреспондент «Известий» Максим Прихода побывал на мероприятии и делится подробностями в пятницу, 1 декабря.

Спектакль, повествующий о жизни «особенного» ребенка, дает зрителям возможность взглянуть на мир его глазами и пропустить через себя его чувства. Над постановкой команда трудилась на протяжении всего года.

Как рассказал Прихода, спектакль Сукачёва — это ретроспективное путешествие по разным моментам жизни воспитанника интерната Саши Шишина, у которого аутизм. Мальчик влюблен в соседскую девочку Таню.

«Ходили смотреть, были в этом интернате, где ребята живут, наблюдали за ними», — рассказал исполнитель главной роли, заслуженный артист РФ Василий Мищенко.

Спектакль играется двумя составами актеров. Исполнитель роли Шишина из второго состава Дмитрий Смолев, в свою очередь, отметил, что роль далась ему довольно легко, поскольку внутренний ребенок, по его словам, живет в каждом человеке.

«Что касается внутреннего мира, то это легко дается. Я его понимаю. Внутренний ребенок, ничего не выдумывать, вспомнить себя, посмотреть и всё», — отметил актер.

По словам Приходы, во время спектакля на сцене оживает удивительный фантасмагорический мир — проекция сознания главного героя. Выстроить ее, как отметил журналист, удалось благодаря уникальной сценографии. Пространство заполняет видеомэппинг, сцена то и дело становится двухэтажной. А главный антагонист Шишина Бобрыкин превращается в чудовище не только в фантазиях главного героя.

«Для меня премьера — это не окончание, а начало. И с этого момента для меня любой спектакль, с которым я работаю в том или ином качестве, всегда превращается в некий живой организм», — поделился художник по пластике Павел Брюн.

Музыкант Сергей Галанин, побывавший на премьере, отметил, что прекрасно понимает, сколько сил Сукачёв вложил в постановку.

«Если он за что-то берется — для него это очень важно всегда. Иначе нет смысла за это браться», — сказал Галанин.

Актер Иван Охлобыстин, в свою очередь, сказал, что очарован спектаклем.

«Я очарован, я как из сказки вышел. Я давно такие чувства не испытывал. А что касается хореографии, сценографии и всего остального, мне кажется, что — это вот тот самый настоящий театр возвращается» — отметил актер.

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Генеральная репетиция перед премьерой состоялась 23 ноября. Тогда Сукачёв отметил, что новая постановка — это спектакль о любви, доброте и преданности, который заставит и погрустить, и улыбнуться.

Сценарий спектакля был написан по мотивам книги «Убить Бобрыкина», в которой описывается детство, зрелость и старость героя. В постановке его играют два актера и кукла.

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