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Гарик Сукачев рассказал о подготовке спектакля «САШАШИШИН»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В ДК Горбунова в Москве готовится к премьере спектаклю «САШАШИШИН», который поставит рок-музыкант Гарик Сукачев. О том, как проходят репетиции, 29 июля рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Главный герой спектакля страдает аутическим расстройством. Сценарий написано по мотивам книги «Убить Бобрыкина», в которой описывается детство, зрелость и старость героя. В постановке его сыграют два актера и кукла.

В спектакле принимает участие труппа театра «Современник», на площадке которого пройдет премьера. Первые репетиции проводили там же, но основная подготовка проходит на известной рок-сцене.

«Максимально всё, что мы можем сделать до того, как мы придем в «Современник» в сентябре, мы хотим сделать здесь. Это и хореографические, и иллюзионные номера», — рассказал Сукачев.

Помогает ставить спектакль Театр кукол имени Образцова, чьи мастера делают эскизы неживых актеров, а пока вместо них используются репетиционные образцы.

«Игорь Иванович, я думаю, увидел в этом какую-то историю нелинейную, фантасмагорическую, и, конечно же, в этом случае кто, как не куклы, могут это всё передать», — рассказала директор театра Образцова Елена Булгакова.

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Зрители увидят на сцене много магии и спецэффектов, в том числе шоу мыльных пузырей, а также услышат музыку Петра Налича. За хореографию отвечают известные специалисты Егор Дружинин и Павел Брюн.

«Сцена начинает нам подсказывать очень многое, потому что сцена — это не безжизненная коробка, а живое существо. По счастью, та сцена, на которой мы сейчас репетируем, она по своему устройству и архитектуре близка к тому, что будет в театре «Современник», — рассказал Брюн.

Ранее, 1 июля, Сукачев рассказал об идее спектакля «САШАШИШИН». По его словам, это история любви в мире, который может быть непонятным окружающим.

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