Спектакль Гарика Сукачева «САШАШИШИН» покажут в «Современнике»

В театре «Современник» состоится премьера спектакля Гарика Сукачева «САШАШИШИН». О том, как прошла генеральная репетиция, рассказала 23 ноября корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Постановка расскажет историю о мальчике с аутизмом и его дружбе с обычной девочкой. По утверждениям авторов, это спектакль о любви, доброте и преданности, который заставит и погрустить, и улыбнуться.

«Мы сегодня друг другу сказали: «Ну, в общем-то, неплохо. В общем-то, неплохо». Этот год, даже больше года работали практически без выходных, без отпусков», — сказал на репетиции Сукачев.

Помогали в создании спектакля звезды театра. Хореографию поставил Егор Дружинин, изящную пластику актеров — Павел Брюн, работавший в Cirque du Soleil. Художником спектакля и автором костюмов стал Андрей Шаров.

«САШАШИШИН» сочетает глубокие диалоги с зажигательными танцами и спецэффектами. В нем постоянно меняются декорации с помощью ярких проекций и 3D-мэппинга, а актеры не только играют свои роли, но и управляют куклами.

«Это очень важная для нас тема в спектакле, и очень важный для нас спектакль. Для каждого в отдельности и для всех вместе», — рассказала исполнительница роли Тани Дарья Белоусова.

Для того чтобы вжиться в роли, актеры общались с людьми с аутизмом, чтобы лучше понять их.

«Мне кажется, это мечта многих актеров. Это сыграть что-то невероятное, что нам неизвестно — это другой мир», — сказал актер Дмитрий Смолев, исполняющий главную роль.

Премьера постановки «САШАШИШИН» состоится в театре «Современник» уже 29 ноября.

Ранее, 29 июля, корреспондент «Известий» Максим Прихода показал, как команда рок-музыканта готовится к премьере спектакля «САШАШИШИН», в котором главный герой спектакля с аутическим расстройством. Сценарий написан по мотивам книги «Убить Бобрыкина», в которой описывается детство, зрелость и старость героя. В постановке его сыграют два актера и кукла.

1 июля Сукачев рассказал об идее спектакля «САШАШИШИН». По его словам, это история любви в мире, который может быть непонятным окружающим.