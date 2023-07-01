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Гарик Сукачёв рассказал об идее нового спектакля «САШАШИШИН»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В «Современнике» готовится премьера, над которой работают именитые актеры и хореографы под руководством Гарика Сукачёва. Тут его называют не Гариком, а Игорем Ивановичем, а репетиции проходят практически без выходных. Строгий и требовательный режиссер, он всегда открыт к сотворчеству. Подробности – в материале РЕН ТВ.

За плечами Сукачёва — фильмы «Праздник» и «Дом Солнца», а также спектакль «Анархия». Но в новой постановке зрители не услышат музыки, с которой ассоциируется имя музыканта.

«САШАШИШИН» по мысли, форме и интонации, это совсем другой спектакль. Мало похожий на что-либо из того, что видела современная театральная Москва», — рассказывает корреспондент Максим Прихода.

Спектакль поставлен по роману Александры Николаенко «Убить Бобрыкина». У главного героя, Саши Шишина, аутическое расстройство. Чтобы подготовиться к роли, актеры много общались с людьми, у которых диагностировано это заболевание. По словам заслуженного артиста Василия Мищенко, мир аутистов может быть непонятен окружающему миру.

«У них всё структурировано в голове. Я разговаривал с одним мальчишкой-аутистом — он из карандашей построил домик, просто разговаривая со мной», — вспоминает актер театра «Современник» Дмитрий Смолев.

За хореографию отвечает Егор Дружинин, за пластику — Павел Брюн. Также в постановке задействованы куклы из Театра Образцова и музыка Петра Налича.

«Прежде всего, это история любви. Безусловно, нет ничего, нет ничего более прекраснее в мире, нежели любовь. Любовь побеждает всё, не буду открывать свои татуировки, на мне это даже написано», заключил автор постановки Гарик Сукачёв.

Спектакль ставят при информационной поддержке РЕН ТВ.

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