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Будущая глава МИД Аргентины заявила об отказе вступать в БРИКС

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Аргентина не станет вступать в БРИКС. Об этом 30 ноября заявила будущий министр иностранных дел страны Диана Мондино.

«Мы не войдем в БРИКС», — написала она в X (бывш. Twitter).

До этого, 22 ноября, Мондино заявила, что Аргентина не собирается разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. По ее словам, должна произойти чрезвычайно серьезная ситуация, чтобы пришлось отзывать посла страны.

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Мондино стала основным кандидатом на пост главы МИД Аргентины после того, как 19 ноября президентом страны стал Хавьер Милей. Во втором туре за него отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

В ходе своего первого заявления на посту президента Аргентины Милей отмечал, что стране требуются радикальные перемены. В список его реформ входят закрытие Центробанка страны, долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

20 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выступает за сотрудничество с Милеем. По его словам, в РФ обратили внимание на ряд заявлений нового аргентинского лидера в ходе избирательной кампании, однако будут ориентироваться на его работу после вступления в должность.

В тот же день политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что для России избрание Милея означает, что Аргентина теперь «будет в стане русофобских государств», от нее последует поддержка Украины, возможны санкции против РФ, а также отказ от вступления в БРИКС.

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