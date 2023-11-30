Будущая глава МИД Аргентины заявила об отказе вступать в БРИКС

Аргентина не станет вступать в БРИКС. Об этом 30 ноября заявила будущий министр иностранных дел страны Диана Мондино.

«Мы не войдем в БРИКС», — написала она в X (бывш. Twitter).

До этого, 22 ноября, Мондино заявила, что Аргентина не собирается разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. По ее словам, должна произойти чрезвычайно серьезная ситуация, чтобы пришлось отзывать посла страны.

Мондино стала основным кандидатом на пост главы МИД Аргентины после того, как 19 ноября президентом страны стал Хавьер Милей. Во втором туре за него отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

В ходе своего первого заявления на посту президента Аргентины Милей отмечал, что стране требуются радикальные перемены. В список его реформ входят закрытие Центробанка страны, долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

20 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выступает за сотрудничество с Милеем. По его словам, в РФ обратили внимание на ряд заявлений нового аргентинского лидера в ходе избирательной кампании, однако будут ориентироваться на его работу после вступления в должность.

В тот же день политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что для России избрание Милея означает, что Аргентина теперь «будет в стане русофобских государств», от нее последует поддержка Украины, возможны санкции против РФ, а также отказ от вступления в БРИКС.