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Bloomberg сообщило о росте безработицы в Германии до 5,9%

Bloomberg: уровень безработицы в Германии вырос до 5,9%
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Фото: Global Look Press/scully
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Безработица в Германии в ноябре выросла до 5,9%, достигнув самого высокого значения за последние 2,5 года. Об этом 30 ноября сообщило Bloomberg со ссылкой на Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Так, за ноябрь показатель безработицы увеличился на 22 тыс. человек, это оказалось выше ожиданий экономистов, опрошенных агентством. При этом официальные данные Германии свидетельствуют об ускорении экономического спада.

«Занятость сейчас растет лишь незначительно, а спрос на рабочую силу продолжает ослабевать», — заявила агентству Андреа Налес , глава Федерального агентства труда Германии.

Она добавила, что производство в немецкой экономике сократилось в III квартале этого года. По ее словам, проблемы на рынке труда связаны с тем, что эта часть экономики пытается изо всех сил оправиться от вызванного той зимой энергетического кризиса в стране.

«Антироссийские санкции обходятся Германии очень дорого»
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Ранее, 26 ноября, депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маркус Бакхейт заявил, что антироссийские санкции оказались малоэффективными и создали проблемы для немецкой экономики. Он отметил, что российская экономика в настоящее время растет, а немецкая — сокращается. Важную роль в этой ситуации сыграло решение Германии отказаться от российского газа, добавил Бакхейт.

25 ноября немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала отправить правительство в отставку и назначить в стране досрочные выборы. Призыв последовал за публикацией в немецком журнале Focus результатов соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года.

По этим данным, лишь 24% немецких граждан верят в канцлера и его возможности сделать что-либо значимое для борьбы с кризисом. Кроме того, 46% граждан выступают за проведение новых выборов в стране.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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