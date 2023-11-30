Совершено еще одно нападение на человека в Норильске

Неизвестный мужчина напал на пенсионера в подъезде жилого дома в Норильске, это уже третий подобный инцидент в городе. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил источник «Известий».

«Сегодня днем 63-летний Рамил был госпитализирован с множественными ушибами и раной головы. На него в подъезде на улице Новая напал неизвестный», — проинформировал собеседник.

Отмечается, что в Норильске произошла серия нападений на людей с ножом. Никто из пострадавших не смог запомнить внешность злоумышленника. По словам очевидцев, неизвестный набрасывается на прохожих со спины и наносит им ножевые ранения.

Другие пострадавшие в норильском районе Талнах — 65-летняя Гюльзар и 45-летний Игорь — были госпитализированы.

Полиция разыскивает нападавшего.

Ранее в этот день о спасении раненного неизвестным в Норильске мужчины рассказала 14-летняя Ксения. Школьница выполнила просьбу пострадавшего — вызвала ему скорую помощь.