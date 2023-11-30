В Росморречфлоте заявили о гибели моряка во время шторма в Черном море

Один моряк погиб во время шторма в Черном море. Об этом 30 ноября сообщили «Известиям» в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Отмечается, что тело моряка было найдено в каюте. При этом нет оснований, что он погиб непосредственно в результате шторма. Причины смерти будут устанавливаться на берегу.

С 26 ноября территории ряда субъектов Южного федерального округа подверглись влиянию опасных метеорологических явлений в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым, где известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Краснодарский край также пострадал от стихии, в регионе погибли два человека. Шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. В районе Лоо в Сочи рухнул трехэтажный дом, жильцы успели эвакуироваться, никто не пострадал.

27 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил «Известиям», что шторм в Крыму является самым мощным за всю историю наблюдений, его можно сравнить с бурей времен Крымской войны. По словам синоптика, самым сложным днем по погодным условиям стал понедельник, 27 ноября.