Токаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в хостеле в Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в хостеле Алма-Аты. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы. Виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону», — указано в заявлении пресс-службы в Telegram-канале.

Также глава государства поручил правительству и местной администрации (акимату) оказать помощь семьям пострадавших.

О пожаре в хостеле в Казахстане стало известно ранее в этот день. Площадь возгорания составила около 30 кв. м. С места происшествия были эвакуированы не менее 59 человек, трое из которых госпитализированы. 13 человек погибли.

Позже глава городской администрации Алма-Аты Ерболат Досаев сообщил, что среди погибших по время ЧП есть россиянин. Затем полиция города указала, что в результате пожара в хостеле погиб второй гражданин России. Дипломаты Генконсульства РФ отметили, что находятся в постоянном контакте с представителями МЧС Республики Казахстан и полицией Алма-Аты и ведут работу по поиску погибших россиян.

В пресс-службе мэрии Алма-Аты добавили, что хостел работал без разрешительных документов.