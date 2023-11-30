В Алма-Ате не менее 13 человек погибли при пожаре в хостеле

По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в городе Алма-Ате в хостеле. Об этом 30 ноября сообщает акимат (мэрия) города в Telegram-канале.

Возгорание произошло примерно в 05:33 по местному времени (02:33 мск) в подвале трехэтажного дома, расположенного по улице Ади Шарипова. Подвальное помещение использовалось в качестве хостела. Площадь возгорания составила около 30 кв. м.

По состоянию на 08:40 (05:40 мск) с места пожара эвакуировали 59 человек, трое из которых к этому времени были госпитализированы.

«56 человек в настоящее время временно размещены в здании близлежащей школы. Предоставлено горячее питание, в полном объеме оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В течение часа будет обеспечено размещение в гостиницах района», ― сказано в сообщении акимата.

Как рассказал глава ДЧС Алма-Аты Нурлан Атыгаев, постояльцами хостела были граждане Узбекистана, Пакистана, а также Казахстана.

Причина гибели устанавливается. Согласно предварительной версии, постояльцы хостела отравились угарным газом. По словам очевидцев, возможной причиной пожара в хостеле стал загоревшийся матрас.

Ранее, 24 ноября, источник «Известий» сообщил, что в результате пожара в частном доме в Перми погибли три человека, среди которых двое детей. Инцидент произошел на улице Александра Чекалина, огонь распространился на площади 350 кв. м. После тушения пожара были обнаружены тела трех человек, в том числе несовершеннолетних мальчика и девочки.

До этого, 22 ноября, источник «Известий» рассказал, что четыре человека погибли в результате пожара в подмосковном коттедже. Среди погибших — двое детей. Еще две женщины пострадали, одна из них в коме, другая получила ушибы.