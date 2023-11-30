Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате

В результате пожара в хостеле в Алма-Ате погиб второй гражданин России. Об этом 30 ноября сообщает городской департамент полиции.

«Из 13 погибших четверо были иностранцами (два гражданина Российской Федерации и два гражданина Узбекистана). Еще 9 — граждане Казахстана», — передает сообщение полиции новостной портал Nur.kz.

Ранее в этот день глава городской администрации Алма-Аты Ерболат Досаев сообщил о первом погибшем россиянине в результате случившегося.

О пожаре в хостеле в Казахстане стало известно ранее в этот день. Площадь возгорания составила около 30 кв. м. С места пожара эвакуировали не менее 59 человек, трое из которых к этому времени были госпитализированы. Не менее 13 человек погибли.

Согласно предварительной версии, постояльцы хостела отравились угарным газом. По словам очевидцев, возможной причиной пожара в хостеле стал загоревшийся матрас.

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