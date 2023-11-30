При пожаре в хостеле в Алма-Ате погиб гражданин России

Глава городской администрации Алма-Аты Ерболат Досаев в четверг, 30 ноября, сообщил журналистам, что в результате пожара в хостеле, расположенном в подвале трехэтажного дома, погиб гражданин России.

«Многие из [погибших] — граждане Казахстана. Один из найденных — гражданин Узбекистана, еще один — гражданин Российской Федерации, остальные — казахстанцы», — сообщил Досаев.

О пожаре в хостеле в Казахстане стало известно ранее в этот день. Возгорание произошло примерно в 05:33 по местному времени (02:33 мск). Площадь возгорания составила около 30 кв. м. С места пожара эвакуировали не менее 59 человек, трое из которых к этому времени были госпитализированы. Остальных разместили в здании близлежащей школы. Не менее 13 человек погибли.

Согласно предварительной версии, постояльцы хостела отравились угарным газом. По словам очевидцев, возможной причиной пожара в хостеле стал загоревшийся матрас.