Реклама
Прямой эфир
Мир
Вице-президент США Харрис намекнула на «восстание машин» в будущем
Общество
Синоптики рассказали о погоде в городах-миллионниках в ближайшие выходные
Мир
При пожаре в хостеле в Алма-Ате погиб гражданин России
Происшествия
Двоих жителей ДНР предостерегли от контактов со спецслужбами Украины
Мир
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Фрэнсис Стернхаген
Мир
Захарова назвала «глупостью русофобов» запрет Болгарией ее пролета над страной
Общество
Энергетики Крыма за день восстановили электроснабжение более 40 тыс. жителей
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и снежных заносах 30 ноября
Армия
Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в ЛНР
Мир
Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента в 2024 году
Армия
Военнослужащих ЗВО наградили за уничтожение танка Leopard 1A5 в зоне СВО
Мир
Bloomberg объяснило укрепление обороны Украины страхом наступления ВС РФ
Мир
Reuters сообщило о смерти экс-госсекретаря США Генри Киссинджера
Культура
Министр Любимова сообщила о продлении нацпроекта «Культура» до 2030 года

Посол РФ в КНР назвал достигнутый объем российско-китайского товарооборота

Посол Моргулов: годовой товарооборот с Китаем приблизился к $200 млрд
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задача по достижению объема товарооборота в $200 млрд между Россией и Китаем за год почти выполнена. Об этом заявил российский посол в КНР Игорь Моргулов в ходе выступления на 14-м пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития 30 ноября.

Посол отметил высокую динамику двусторонних отношений в торгово-экономической сфере, несмотря на испытания пандемией и санкциями.

«По итогам 10 месяцев этого года двусторонний товарооборот достиг $196,5 млрд. Думаю, что поставленная в свое время руководителями наших стран планка в $200 млрд, скорее всего, уже преодолена», — цитирует Моргулова ТАСС.

По его словам, изначально цель достигнуть такого объема товарооборота была поставлена на 2024 год. Однако она оказалась выполнена быстрее. Посол подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем увеличивается. Страны совместно развивают энергетическую сферу, сотрудничество в высокотехнологической, инновационной и инвестиционной областях.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития — это межгосударственная неправительственная организация, деятельность которой направлена на реализацию совместных проектов в экономической и гуманитарной сферах, налаживание деловых и культурных связей и развитие прямых контактов между народами России и Китая.

«Сотрудничество РФ и КНР не подвержено влиянию третьих сторон»
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй — о планах Москвы и Пекина, войне в Газе и недавних переговорах Си с Байденом

28 ноября посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал, что торгово-экономическое сотрудничество Китая и России в настоящее время развивается как количественно, так и качественно: за первые 10 месяцев 2023 года объем торговли между РФ и КНР достиг $196,5 млрд.

До этого, 17 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер — никогда в истории двух государств диалог между Москвой и Пекином не достигал такой высоты и такого качества. По словам российского лидера, в основе этого успеха лежит прежде всего доверие.

16 октября российский лидер заявил: есть все основания полагать, что к концу 2023 года товарооборот с Китаем достигнет отметки $200 млрд. Кроме того, в сентябре глава МИД КНР Ван И заявлял, что руководство Китая намерено продолжать и расширять взаимодействие с РФ, укрепляя позиции обеих сторон на международной арене.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023