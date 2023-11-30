Посол РФ в КНР назвал достигнутый объем российско-китайского товарооборота

Задача по достижению объема товарооборота в $200 млрд между Россией и Китаем за год почти выполнена. Об этом заявил российский посол в КНР Игорь Моргулов в ходе выступления на 14-м пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития 30 ноября.

Посол отметил высокую динамику двусторонних отношений в торгово-экономической сфере, несмотря на испытания пандемией и санкциями.

«По итогам 10 месяцев этого года двусторонний товарооборот достиг $196,5 млрд. Думаю, что поставленная в свое время руководителями наших стран планка в $200 млрд, скорее всего, уже преодолена», — цитирует Моргулова ТАСС.

По его словам, изначально цель достигнуть такого объема товарооборота была поставлена на 2024 год. Однако она оказалась выполнена быстрее. Посол подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем увеличивается. Страны совместно развивают энергетическую сферу, сотрудничество в высокотехнологической, инновационной и инвестиционной областях.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития — это межгосударственная неправительственная организация, деятельность которой направлена на реализацию совместных проектов в экономической и гуманитарной сферах, налаживание деловых и культурных связей и развитие прямых контактов между народами России и Китая.

28 ноября посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал, что торгово-экономическое сотрудничество Китая и России в настоящее время развивается как количественно, так и качественно: за первые 10 месяцев 2023 года объем торговли между РФ и КНР достиг $196,5 млрд.

До этого, 17 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер — никогда в истории двух государств диалог между Москвой и Пекином не достигал такой высоты и такого качества. По словам российского лидера, в основе этого успеха лежит прежде всего доверие.

16 октября российский лидер заявил: есть все основания полагать, что к концу 2023 года товарооборот с Китаем достигнет отметки $200 млрд. Кроме того, в сентябре глава МИД КНР Ван И заявлял, что руководство Китая намерено продолжать и расширять взаимодействие с РФ, укрепляя позиции обеих сторон на международной арене.